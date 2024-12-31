Kovancılar Belediye Başkanı Gök, altyapı çalışmalarını inceledi
Elazığ'ın Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, ilçede yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.
Elazığ'ın Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, ilçede yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.
Kovancılar Belediye Başkanı Gök, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Heybet Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Gök, mahallede su baskınlarının önüne geçmek amacıyla altyapı çalışması başlattıklarını, çalışmaların tamamlanmasıyla sorunun çözüme kavuşacağını belirti.
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