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        Keban Kaymakamı Atalık, kamu kurumlarını denetledi

        Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kamu kurumlarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:59 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:25
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        Keban Kaymakamı Atalık, kamu kurumlarını denetledi
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        Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kamu kurumlarını denetledi.

        Kaymakam Atalık, Köylere Hizmet Götürme Birliği, İlçe Özel İdare ve İlçe Yazı İşleri Müdürlüklerinde incelemede bulundu.

        Kurum müdürlerinden 2024'te yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Atalık, kurum çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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