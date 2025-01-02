Elazığ'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Şüpheliler A.Y., M.D. ve K.S., göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Söz konusu adreste yapılan aramada, 8 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Taksi şoförlerinin Yenimahalle'deki bir adrese gideceğini tespit eden ekipler, harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan 2 takside yapılan aramada 8 düzensiz göçmen yakalandı.

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