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        Elazığ'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Elazığ'da yurda yasa dışı yollarla giren 16 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:47 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:27
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        Elazığ'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
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        Elazığ'da yurda yasa dışı yollarla giren 16 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan 2 takside yapılan aramada 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Taksi şoförlerinin Yenimahalle'deki bir adrese gideceğini tespit eden ekipler, harekete geçti.

        Söz konusu adreste yapılan aramada, 8 düzensiz göçmen daha yakalandı.

        Şüpheliler A.Y., M.D. ve K.S., göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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