Baskil'de SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı

Konuşmanın ardından yapılan seçimde, Odabaşı Mahalle Muhtarı Allattin Karakol, Kuluşağı Köyü Muhtarı Mustafa Büyük ile Baskil Muhtarlar Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa İlhan Balıbey, mütevelli heyeti üyeliğine seçildi.

Sosyal devlet anlayışıyla dar gelirli ailelere ayni ve nakdi yardımlar yaptıklarını belirten Türker, "Biz devletin temsilcisi olarak, gelen yardımları en güzel şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmanın gayreti içindeyiz." dedi.

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