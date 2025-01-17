Elazığ'ın Keban ilçesine gelen Keban-Der üyeleri bazı ziyaretlerde bulundu

Şimşek ve beraberindekiler daha sonra Elazığ İl Genel Meclis Başkanı Ömer Faruk Çelik'e ziyarette bulundu.

Merkezi Elazığ'da olan Keban-Der Başkanı Ayhan Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.