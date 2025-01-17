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        Elazığ'ın Keban ilçesine gelen Keban-Der üyeleri bazı ziyaretlerde bulundu

        Elazığ'ın Keban ilçesine gelen Keban Derneği (Keban-Der) üyeleri ilçede çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:17 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:17
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        Elazığ'ın Keban ilçesine gelen Keban-Der üyeleri bazı ziyaretlerde bulundu
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        Elazığ'ın Keban ilçesine gelen Keban Derneği (Keban-Der) üyeleri ilçede çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Merkezi Elazığ'da olan Keban-Der Başkanı Ayhan Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın'ı ziyaret etti.

        Şimşek ve beraberindekiler daha sonra Elazığ İl Genel Meclis Başkanı Ömer Faruk Çelik'e ziyarette bulundu.

        Ziyaretlerde ilçede hayata geçirilmesi gereken projelerle ilgili görüşme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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