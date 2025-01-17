Elazığ'ın Keban ilçesine gelen Keban-Der üyeleri bazı ziyaretlerde bulundu
Elazığ'ın Keban ilçesine gelen Keban Derneği (Keban-Der) üyeleri ilçede çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Elazığ'ın Keban ilçesine gelen Keban Derneği (Keban-Der) üyeleri ilçede çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Merkezi Elazığ'da olan Keban-Der Başkanı Ayhan Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın'ı ziyaret etti.
Şimşek ve beraberindekiler daha sonra Elazığ İl Genel Meclis Başkanı Ömer Faruk Çelik'e ziyarette bulundu.
Ziyaretlerde ilçede hayata geçirilmesi gereken projelerle ilgili görüşme yapıldı.
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