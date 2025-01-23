Elazığ-Baskil kara yolunda bölünmüş yol çalışmalarına başlanacak

AK Parti Baskil İlçe Başkanı Ahmet İnalçuk, Elazığ-Baskil kara yolunda ilk etap bölünmüş yol çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

İnalçuk, yaptığı açıklamada, bölünmüş yol projesinin ilk etabının hayata geçmesi için 6 Şubat 2025'te ihale yapılacağını belirtti.

Yolun ilk 6,1 kilometrelik kısmının bölünmüş yol standardında inşa ederek ilçeye kazandırdıklarını bildiren İnalçuk, şunları kaydetti:

"Bu proje aynı zamanda Baskil'in gelişimi için bölünmüş yol ile geleceğe atacağı büyük bir adımdır. 6,1 kilometrelik kısmı bitümlü sıcak karışım kaplama ile modern ve dayanıklı bir şekilde inşa edilecektir. Toplam 31,3 kilometrelik yolun ilk etabından sonra geri kalanında inşallah kısa sürede çalışmalar başlayacaktır."

İnalçuk, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Mahmut Rıdvan Nazırlı ve Ejder Açıkkapı ile AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'a teşekkür etti.