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        Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti

        Elazığ'ın Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Halk Eğitimi Merkezine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 12:17 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:17
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        Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti
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        Elazığ'ın Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Halk Eğitimi Merkezine ziyarette bulundu.

        Emre, Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya ile İlçe Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek, Müdür Ayhan Gültekin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kilim dokuma kursunu ziyaret eden Emre, usta öğretici ve kursiyerlerle görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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