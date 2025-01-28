Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kilim dokuma kursunu ziyaret eden Emre, usta öğretici ve kursiyerlerle görüştü.

Emre, Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya ile İlçe Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek, Müdür Ayhan Gültekin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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