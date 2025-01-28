Elazığ'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Harput Mahallesi nevruz ormanları bölgesinde devriye görevi yaparken 2 şüphelinin kaçak kazı yaptığını belirledi.
Ekipler, M.Z. ve M.Ç'yi kazı yaptıkları malzemelerle yakaladı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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