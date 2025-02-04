6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Evlerini kaybeden depremzedeler yeni konutlarında güvenle oturuyor

SUAT ÖZTÜRK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Elazığ'da evi yıkılan vatandaşlar, devletin yaptığı konutlarda huzur ve güven içerisinde yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yaşam alanı olarak planlanan, içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu konut projeleri sayesinde Elazığlı afetzedeler, depreme dayanıklı evlerinde güvenli şekilde yaşamını sürdürüyor.

- "Devletimiz bize bu imkanı sağladığı için minnettarız"

Yeni evine kavuşan 4 çocuk babası Harun Kaya (43), AA muhabirine, deprem felaketinde evinin ağır hasar almasından dolayı yıkıldığını söyledi.

Bir süre kirada kaldığını anlatan Kaya, geçen yıl eylülde ise yeni evine yerleştiğini belirtti.

TOKİ tarafından yapılan konutlarında hiçbir eksiğin bulunmadığını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Devletimiz bize bu imkanı sağladığı için minnettarız. Eski evlerimize göre çok konforlu ve daha güzel. Depremlerde hep korku ve panik yaşıyorduk. Devletimizin sağlam ve güvenli ev inşa ettiğini bildiğimiz için evlerimize yerleştik. Deprem olduğu zaman tedirginlik yaşamıyoruz. Eski evlerimizde sürekli panik ve korku içerisinde oluyorduk. Güven içerisinde çocukları evde bırakabiliyoruz."

- "Evimizde güvenli şekilde oturuyoruz"

İki çocuk babası Onur Can (32), yeni yerleştikleri evlerinin depreme dayanıklı ve kullanışlı olduğunu belirtti.

Severek oturdukları evlerinde mutlu olduklarını anlatan Can, "Devletimiz bir yıl içinde, asrın felaketi olmasına rağmen bu evi bize teslim etti. Şu anda ailemle huzur içinde oturuyoruz. Herhangi bir korkumuz yok. Evlerimiz sağlam, şık ve modern inşa edilmiş. Hiçbir şikayetimiz yok. Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.