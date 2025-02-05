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        Elazığ İl Jandarma Komutanı Doğan, Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu'nu ziyaret etti

        Elazığ İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu'na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:38 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:05
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        Elazığ İl Jandarma Komutanı Doğan, Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu'nu ziyaret etti
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        Elazığ İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu'na ziyarette bulundu.

        İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Doğan, Ağın İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Gümüşkaya ile Kaymakam Türkmenoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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