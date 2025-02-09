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        Baskil Kaymakamı Türker, Kuşsarayı Tren İstasyonu'nda inceleme yaptı

        Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Kuşsarayı İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 13:47 Güncelleme: 09.02.2025 - 13:50
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        Baskil Kaymakamı Türker, Kuşsarayı Tren İstasyonu'nda inceleme yaptı
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        Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Kuşsarayı İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Türker, Kuşsarayı köyündeki istasyona ziyarette bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

        Türker'e ziyaretinde köy muhtarı Mesut Atabey de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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