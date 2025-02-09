Baskil Kaymakamı Türker, Kuşsarayı Tren İstasyonu'nda inceleme yaptı
Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Kuşsarayı İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.
Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Kuşsarayı İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.
Kaymakam Türker, Kuşsarayı köyündeki istasyona ziyarette bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Türker'e ziyaretinde köy muhtarı Mesut Atabey de eşlik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.