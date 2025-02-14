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        Elazığ'da "Beyaz Ev Aile Merkezi"nde bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Elazığ'da aile içi şiddetle mücadele kapsamında hizmete açılan "Beyaz Ev Aile Merkezi"nde düzenlenen toplantıda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 15:57 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:39
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        Elazığ'da "Beyaz Ev Aile Merkezi"nde bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Elazığ'da aile içi şiddetle mücadele kapsamında hizmete açılan "Beyaz Ev Aile Merkezi"nde düzenlenen toplantıda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Mustafa Paşa Mahallesi'nde Vali Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu’nun girişimleri, İl Özel İdaresi ve Elazığ Belediyesinin destekleriyle "Aileye Umut Topluma Hayat" sloganıyla kurulan merkezde rehber öğretmenler ve okul müdürleri, cami imamları, aile hekimleri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla toplantı yapıldı.

        Yürütülen çalışmaların değerlendirilerek, istişarelerde bulunulan toplantıda konuşan Vali Numan Hatipoğlu, aile içi şiddetin ülkenin önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, bunun her kurumu ilgilendiren ve onlara yükümlülükler veren bir husus olduğunu söyledi.

        2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin önemli bir husus olduğuna işaret eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Elazığ Valiliği olarak Beyaz Ev Aile Danışma Merkezi olarak isimlendirdiğimiz bu merkezi hayata geçirdik. İnşaat sürecini İl Özel İdaresi ve Elazığ Belediyemiz gerçekleştirmişti. Burada neler yapılıyor? İlk defa fail gruplarının hem psikoterapi sürecine hem psikolojik danışma sürecine tam olarak alınması gibi bir husus söz konusu. Aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığımızın, aile mahkemelerimizin ve sulh hukuk hakimliklerinin verdiği önleyici ve adli tedbir kararlarda ilk defa bu merkezden faydalanılması bir adli kontrol olarak girdi. Türkiye'de böyle bir husus ilk defa gerçekleşiyor. Bu anlamda da hem failler hem mağdurlar hem de şiddetten etkilenen çocuklarımız bu merkezde grup tedavisi ve psikolojik danışma hizmetlerinden faydalanacaklar."

        Eşi Ayfer Hatipoğlu ise Beyaz Ev Aile Merkezi Projesinin yaklaşık 5 yıl öce İstanbul'da hayata geçtiğini, ardından Tokat ve üçüncü durak olarak da merkezin Elazığ'da faaliyete girdiğini belirtti.

        Bu projenin tüm Türkiye'de yayılmasını umut ettiklerini dile getiren Hatipoğlu, "Burada sarı, yeşil, mavi ve turuncu odalar var. Mavi, kamuoyu farkındalık çalışmalarının yapıldığı oda. Sarı, bireylere yani hem faillere hem mağdurlara hem de onların çocuklarına dönük psikososyal müdahalelerin ve rehabilitasyon çalışmalarının yapıldığı oda. Yeşil odada hukuki bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca inanç noktasında gelen danışanlara da bilgilendirmeler yapılıyor. Barodaki avukatlarımız ile vaizelerimiz kanalıyla dini irşat şeklinde çalışmalar yapılıyor. Turuncu odada ise fail ve mağdurların çocuklarına dönük bireysel grup, oyun terapileri şeklinde çalışmalar yapılıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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