Elazığ'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Y.E'nin kullandığı 62 AAB 025 plakalı motosiklet, Sürsürü Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki I.B'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile ağır yaralanan çocuk, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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