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        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Elazığ'da konuştu:

        Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ülkemizin terörle mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Hem içeride hem dışarıda bu terörist katillerin yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılması kararlılığını destekliyoruz ve bu konuda hükümetin yanında bulunuyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 17:50 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:04
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        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Elazığ'da konuştu:
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        Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ülkemizin terörle mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Hem içeride hem dışarıda bu terörist katillerin yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılması kararlılığını destekliyoruz ve bu konuda hükümetin yanında bulunuyoruz." dedi.

        Arslan, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş Temsilciler Toplantısı'nda, Elazığ'ın Türkiye ve bölge için çok stratejik bir il olduğunu, kentin ülkenin bütünlüğünü, üniter yapısını ve birlikteliğini savunduğunu söyledi.

        Türkiye'nin önemli bir sürecin yeni aşamasına geldiğini belirten Arslan, terörsüz Türkiye mücadelesinde önemli bir eşiği başarılı bir şekilde sonuçlandıracaklarını dile getirdi.

        Ülkeyi 40 yıldır binlerce evladının kaybedilmesine ve büyük bir beşeri sermaye kaybına neden olan terör belasından kurtarma konusunda önemli bir eşiğe gelindiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

        "Terörist başı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan teröristlere silah bırakma talebinin veya beklentisinin olacağı yönünde kamuoyunda geniş bir beklenti var. Ülkemizin terörle mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Hem içeride hem dışarıda bu terörist katillerin yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılması kararlılığını destekliyoruz ve bu konuda hükümetin yanında bulunuyoruz. Eli silah tutan bu katillerin silahlarını bırakarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletine teslim olmalarını da önemli buluyoruz."

        Yerel seçimlerin ardından bazı belediyeler tarafından üyelerine yönelik büyük bir operasyon başlatıldığını söyleyen Arslan, sadece HAK-İŞ üyesi oldukları için 60 binden fazla üyelerinin sendikalarından tehditle, baskı ve şantajla istifa ettirildiğini belirtti.

        Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yaklaşık 5 bin büyükşehir çalışanı üyemiz sürgün edildiler. Direndikleri, sendikamıza sahip çıktıkları, istifayı kabul etmedikleri için arkadaşlarımızı başka ilçelere sürgün ederek, onları mağdur ederek arkadaşlarımızın bu haklarını gasbettiler. 10 bine yakın arkadaşımız sırf DEM'li olmadıkları, terör örgütü yandaşı olmadıkları için. Teröre karşı mücadele eden evlatlarımızın, şehitlerimizin belediyede çalışan yakınlarını işten attılar."

        İşten çıkarılanların sonuna kadar yanlarında olacaklarını dile getiren Arslan, bu konuda mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

        Arslan, şunları kaydetti:

        "Bunlar belediye başkanı falan değil bunlar Kandil'in belediyelerdeki temsilcileri. Özellikle DEM'li belediye başkan adaylarını bilerek terörle iltisaklı insanlardan yapıyorlar. Çünkü oradan nemalanıyorlar. Yaygara koparıyorlar 'kayyum atandı.' diye. Terörle iltisaklıları belediye başkan adayı yapıyorsunuz. Türkiye'yi dışarıya karşı kötülemek, bakın işte seçimle gelmiş ve bunlar kayyuma teslim ediliyor... Bilerek yapılmış bir komplodan bahsediyoruz. Hiç mi terörle ilgisi olmayan adamınız yok. Türkiye'yi de bir krize götürmek istiyorlar. Biz bu krizin arka planının ne olduğunu biliyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında güçlü bir devlet olarak güçlü bir Türkiye olmak için bu terörist unsurların sivil uzantılarına ve arkalarındaki ağa babalarına, Kandil'deki teröristlere karşı mücadeleyi destekliyoruz ve devletimizin yanında saf tutuyoruz. Devletimizin bu kararlılığının arkasında duruyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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