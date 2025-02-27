HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Elazığ'da konuştu:

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ülkemizin terörle mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Hem içeride hem dışarıda bu terörist katillerin yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılması kararlılığını destekliyoruz ve bu konuda hükümetin yanında bulunuyoruz." dedi.

Arslan, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş Temsilciler Toplantısı'nda, Elazığ'ın Türkiye ve bölge için çok stratejik bir il olduğunu, kentin ülkenin bütünlüğünü, üniter yapısını ve birlikteliğini savunduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli bir sürecin yeni aşamasına geldiğini belirten Arslan, terörsüz Türkiye mücadelesinde önemli bir eşiği başarılı bir şekilde sonuçlandıracaklarını dile getirdi.

Ülkeyi 40 yıldır binlerce evladının kaybedilmesine ve büyük bir beşeri sermaye kaybına neden olan terör belasından kurtarma konusunda önemli bir eşiğe gelindiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Terörist başı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan teröristlere silah bırakma talebinin veya beklentisinin olacağı yönünde kamuoyunda geniş bir beklenti var. Ülkemizin terörle mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Hem içeride hem dışarıda bu terörist katillerin yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılması kararlılığını destekliyoruz ve bu konuda hükümetin yanında bulunuyoruz. Eli silah tutan bu katillerin silahlarını bırakarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletine teslim olmalarını da önemli buluyoruz."

Yerel seçimlerin ardından bazı belediyeler tarafından üyelerine yönelik büyük bir operasyon başlatıldığını söyleyen Arslan, sadece HAK-İŞ üyesi oldukları için 60 binden fazla üyelerinin sendikalarından tehditle, baskı ve şantajla istifa ettirildiğini belirtti.

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 5 bin büyükşehir çalışanı üyemiz sürgün edildiler. Direndikleri, sendikamıza sahip çıktıkları, istifayı kabul etmedikleri için arkadaşlarımızı başka ilçelere sürgün ederek, onları mağdur ederek arkadaşlarımızın bu haklarını gasbettiler. 10 bine yakın arkadaşımız sırf DEM'li olmadıkları, terör örgütü yandaşı olmadıkları için. Teröre karşı mücadele eden evlatlarımızın, şehitlerimizin belediyede çalışan yakınlarını işten attılar."