HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıya ilişkin açıklama:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kürtlerle, Türklerle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla, Gürcü'süyle, bu ülkenin vatandaşı olan herkesle birlikte bu ülkeyi geleceğe taşımak, terörden arındırılmış bir Türkiye'de daha güzel günleri yaşamak istiyoruz." dedi.

Arslan, Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında organizasyona emek verenlere teşekkür etti.

Sendikalarının üye profilinde gençlerin sayısının fazla olduğunu ifade eden Arslan, bunun umut verici olduğunu söyledi.

Programı önemsediğini kaydeden Arslan, gençlerle bu mücadeleyi ileriye taşıyacaklarını belirtti.

- "Terör örgütü, denizin bittiğini gördü"

Arslan, "Sendikal mücadeleyi ülkemizin, bölgemizin, bütün mağdur ve mazlumların haklarını korumak, o haklarını alabilmek için mücadele etmek ve borcumuzu onlara ödeme adına hayırlı bir iş olarak gördük." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını televizyondan takip ettiğini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin son 40 yılına etki eden bir terör örgütünün ve örgütün başı bebek katili Abdullah Öcalan'ın mektubu bütün Türkiye'de ve dünyada televizyonlarda yayımlandı. Terör örgütü, denizin bittiğini gördü. Türkiye içerisinde eylem yapamayacak noktaya geldiler. Artık örgütlerine bölgeden insan kaynağı oluşturamadığını gördüler. Bölgede terör örgütünün artık yapacağı bir şey kalmadı. Bunu bildikleri için Türkiye'nin terörle mücadeledeki gücünü, potansiyelini ve bugüne kadar yaptıklarını da gördükleri için öyle bir yol izledikleri düşünüyorum. 40 yıldır evlatlarımızın katili olan, ülkeyi bölmek isteyen, ülkemizin içerisinde nifak çıkaran bu terör örgütünün sonu olur diye umut ediyoruz. Terörle mücadelede kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah bu, son olur.