Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ'da konuştu:

        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı Elazığ'daki 54. Bakım Fabrika Müdürlüğümüz bünyesinde önemli bir yatırım gerçekleşecek. Bunun için ilk etapta 20 milyon dolarlık yatırım öngörüldü ve bütçe ayrıldı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:53 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ'da konuştu:
        ABONE OL

        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı Elazığ'daki 54. Bakım Fabrika Müdürlüğümüz bünyesinde önemli bir yatırım gerçekleşecek. Bunun için ilk etapta 20 milyon dolarlık yatırım öngörüldü ve bütçe ayrıldı." dedi.

        Alpay, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Milli Savunma Bakanlığı ile Elazığ Sanayicilerinin Buluşması" programında, Elazığ'ın ülke için çok şey sunduğunu ve önemli bir vatan parçası olduğunu söyledi.

        Elazığ'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde hedeflediği önemli stratejik planlar dahilinde ciddi ve uzun bir yol yürüyüşüne başladığını aktaran Alpay, Elazığ'da sanayi, savunma sanayi ve diğer öncelikli olarak değerlendirecek alanlarla birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerine hiç tereddütsüz katkı sağlayacağını belirtti.

        Bu konuda herkesin özel çabası ve gayreti olduğunu anlatan Alpay, Elazığ'ın sanayi ve üretim yönü ile köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getirdi.

        Alpay, şunları kaydetti:

        "Yetişmiş insan kaynağıyla birlikte Elazığ hedeflere kısa sürede ulaşacaktır. Arkadaşlarımızla birlikte bu projelerin hayata geçmesi noktasında tam bir seferberlik içerisindeyiz. Elazığ'ın özellikle üretim kapasitesi açısından Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma noktasında üzerine düşeni yapabilmesi için mevcut sanayi ve savunma sanayi alt yapısını güçlendirmesi ve savunma sanayi ekosistemine entegrasyon sürecini hızlandırması gerekiyor. Bu hepimizin üzerinde durduğu önemli bir konu. Arkadaşlarımız da bu konuda samimi gayret içerisinde. Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı Elazığ'daki 54. Bakım Fabrika Müdürlüğümüz bünyesinde önemli bir yatırım gerçekleşecek. Bunun için ilk etapta 20 milyon dolarlık yatırım öngörüldü ve bütçe ayrıldı."

        Ordusu ve savunması güçlü olmayan, milli ve yerli vasfıyla teknolojik ürünlerle donanıma kavuşmamış olan ülkelerin başlarına bir sürü felaket geldiğini anlatan Alpay, "Bu ülkenin ve milletin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişmiş teknolojik ürünlerle donatılması, saygın, güçlü ve caydırıcılığın en yüksek noktaya gittiği bir hedefe doğru yürümesinde herkesin bir pay sahibi olduğunu düşünmek durumundayız." ifadesini kullandı.

        Alpay, Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri fabrikalar ve tersanelerin tamamında ülkenin daha güçlü bir şekilde yarınlara hazırlanması için önemli bir süreç başlatıldığını bildirdi.

        Bu kapsamda Elazığ'daki 54. Bakım Fabrika Müdürlüğü ile ilgili bir süreç başlattıklarını ifade eden Alpay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Hedefimiz, mayıs ya da haziran başında fabrikanın temelini atmaktır. Askeri fabrikamızın bulunduğu alanda yaklaşık 6 bin metrekarelik bir tesis yapacağız. Şu anda proje çalışmaları devam ediyor. Tezgahların bir kısmının siparişleri verildi ve çalışmalar başladı. Sadece bir planlamadan bahsetmiyoruz. 2025'in sonuna kadar bu yatırımı bitirmeyi hedefliyoruz. Elazığ'ın özellikle savunma sanayi altyapısının güçlendirilmesi, savunma sanayinin ekosistem içerisindeki entegrasyonunun sürecinin hızlanması açısından çok kıymetli."

        Bu çalışmanın şehrin ve ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacağını ifade eden Alpay, "Bu yatırım inşallah bu yönüyle taktik tekerlekli ve bütün tekerlekli araçlar yönünden bir lojistik merkez haline gelecektir. Hedefimiz budur. Doğru başlangıçlar yapmak gerekiyor. Emin adımlarla sürdürülebilir adımlarla hedefe yürümek istiyoruz." diye konuştu.

        Programa, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve iş insanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem

        Benzer Haberler

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan Elazığ'a 20 milyon dolarlık yatırım
        Milli Savunma Bakanlığı'ndan Elazığ'a 20 milyon dolarlık yatırım
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yöne...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yöne...
        Keban'da sınavlara hazırlık süreci konulu seminer düzenlendi
        Keban'da sınavlara hazırlık süreci konulu seminer düzenlendi
        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Elazığ'da konuştu:
        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Elazığ'da konuştu:
        Keban biberi tescillendi
        Keban biberi tescillendi
        Ailesi 3 yaşındayken resim yeteneğini keşfetti, 6 yılda 50'den fazla karaka...
        Ailesi 3 yaşındayken resim yeteneğini keşfetti, 6 yılda 50'den fazla karaka...