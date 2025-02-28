Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ'da konuştu:

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı Elazığ'daki 54. Bakım Fabrika Müdürlüğümüz bünyesinde önemli bir yatırım gerçekleşecek. Bunun için ilk etapta 20 milyon dolarlık yatırım öngörüldü ve bütçe ayrıldı." dedi.

Alpay, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Milli Savunma Bakanlığı ile Elazığ Sanayicilerinin Buluşması" programında, Elazığ'ın ülke için çok şey sunduğunu ve önemli bir vatan parçası olduğunu söyledi.

Elazığ'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde hedeflediği önemli stratejik planlar dahilinde ciddi ve uzun bir yol yürüyüşüne başladığını aktaran Alpay, Elazığ'da sanayi, savunma sanayi ve diğer öncelikli olarak değerlendirecek alanlarla birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerine hiç tereddütsüz katkı sağlayacağını belirtti.

Bu konuda herkesin özel çabası ve gayreti olduğunu anlatan Alpay, Elazığ'ın sanayi ve üretim yönü ile köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getirdi.

Alpay, şunları kaydetti:

"Yetişmiş insan kaynağıyla birlikte Elazığ hedeflere kısa sürede ulaşacaktır. Arkadaşlarımızla birlikte bu projelerin hayata geçmesi noktasında tam bir seferberlik içerisindeyiz. Elazığ'ın özellikle üretim kapasitesi açısından Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma noktasında üzerine düşeni yapabilmesi için mevcut sanayi ve savunma sanayi alt yapısını güçlendirmesi ve savunma sanayi ekosistemine entegrasyon sürecini hızlandırması gerekiyor. Bu hepimizin üzerinde durduğu önemli bir konu. Arkadaşlarımız da bu konuda samimi gayret içerisinde. Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı Elazığ'daki 54. Bakım Fabrika Müdürlüğümüz bünyesinde önemli bir yatırım gerçekleşecek. Bunun için ilk etapta 20 milyon dolarlık yatırım öngörüldü ve bütçe ayrıldı."

Ordusu ve savunması güçlü olmayan, milli ve yerli vasfıyla teknolojik ürünlerle donanıma kavuşmamış olan ülkelerin başlarına bir sürü felaket geldiğini anlatan Alpay, "Bu ülkenin ve milletin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişmiş teknolojik ürünlerle donatılması, saygın, güçlü ve caydırıcılığın en yüksek noktaya gittiği bir hedefe doğru yürümesinde herkesin bir pay sahibi olduğunu düşünmek durumundayız." ifadesini kullandı.