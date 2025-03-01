Keban'da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü uzman ekipleri, Toplum Sağlığı Merkezi toplantı salonunda sağlık personeline yönelik seminer düzenledi.

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