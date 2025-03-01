Keban'da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi
Elazığ'ın Keban İlçesi Toplum Sağlığı Merkezindeki sağlık personeline kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.
Elazığ'ın Keban İlçesi Toplum Sağlığı Merkezindeki sağlık personeline kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü uzman ekipleri, Toplum Sağlığı Merkezi toplantı salonunda sağlık personeline yönelik seminer düzenledi.
Seminerde, kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.
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