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        Keban'da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi

        Elazığ'ın Keban İlçesi Toplum Sağlığı Merkezindeki sağlık personeline kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 14:55 Güncelleme: 01.03.2025 - 14:58
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        Keban'da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi
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        Elazığ'ın Keban İlçesi Toplum Sağlığı Merkezindeki sağlık personeline kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü uzman ekipleri, Toplum Sağlığı Merkezi toplantı salonunda sağlık personeline yönelik seminer düzenledi.

        Seminerde, kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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