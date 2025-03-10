Ağın'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'ın Ağın ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akpınar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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