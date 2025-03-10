Elazığ'da "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "PKK/KCK ile mücadele çalışmaları kapsamında 2025 yılının ilk iki ayında 89 operasyon gerçekleştirilmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştır. Diğer terör örgütlerine karşı da 5 operasyon yapılmış, 6 kişi gözaltına alınmıştır." dedi.

Hatipoğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte yılın ilk 2 ayında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bir yandan önleyici kolluk hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürürken, diğer yandan suçluların yakalanması ve suç olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildiren Hatipoğlu, kolluk kuvvetlerinin 7 gün 24 saat 7 bin 347 personelle görev yaptığını belirtti.

Hatipoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"PKK/KCK ile mücadele çalışmaları kapsamında 2025 yılının ilk iki ayında 89 operasyon gerçekleştirilmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştır. Diğer terör örgütlerine karşı da 5 operasyon yapılmış, 6 kişi gözaltına alınmıştır. Asayiş suçları, kişilere karşı işlenen önemli suçlar çerçevesinde bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 'kasten öldürme' suçunda yüzde 100, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunda yüzde 85, 'cinsel taciz' suçunda yüzde 43 ve 'kasten yaralama' suçunda yüzde 4 azalma görülmüştür.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar çerçevesinde bir önceki yılla karşılaştırıldığında, evden hırsızlıkta yüzde 57, otodan hırsızlıkta yüzde 33, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta da yüzde 37 oranında azalma görülmüştür. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında toplam 1292 olay gerçekleşmiş olup aydınlatma oranımız yüzde 91'dir.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla ilgili mücadele çerçevesinde toplam 173 silah ele geçirildiğini, 183 kişi hakkında da işlem yapıldığını ifade eden Hatipoğlu, organize suçlarla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli ve aranan 340 kişinin yakalandığını belirtti.