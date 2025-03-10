Elazığ'da amatör maçta hakeme saldırı anı kamerada
Elazığ'da oynanan amatör lig maçında karara itiraz eden futbolcunun hakeme yumruk atması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Elazığ'da oynanan amatör lig maçında karara itiraz eden futbolcunun hakeme yumruk atması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bölgesel Amatör Lig'e yükselme mücadelesinde Elazığ DSİ Spor, dün Karakoçan Sentetik Çim Saha'da Karakoçanspor ile karşılaştı.
Karakoçanspor'un 3-1 önde olduğu karşılaşmanın 88'inci dakikasında Elazığ DSİ Spor'un kırmızı kart gören oyuncusu Hüseyin Eker, orta hakem Yiğitcan Baydoğan'a yumruk attı.
Bunun üzerine maç tatil edilirken, hakem Baydoğan'a hastanede darp raporu verildi.
Baydoğan, Eker hakkında şikayetçi oldu.
Olaya ilişkin hakem ve gözlemciler tarafından hazırlanacak rapor Amatör Futbol Disiplin Kuruluna sunulacak.
Öte yandan, Eker'in hakem Baydoğan'a saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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