Elazığ'da amatör maçta hakeme saldırı anı kamerada

Olaya ilişkin hakem ve gözlemciler tarafından hazırlanacak rapor Amatör Futbol Disiplin Kuruluna sunulacak.

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