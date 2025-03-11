Elazığlı kasap antika tutkusunu dükkanında yaşatıyor

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da esnaf Naim Akbulut'un yaklaşık 2 bin antika eşya ile süslediği kasap dükkanı müşterilerinden ilgi görüyor.

Kentte 20 yıldır kasaplık yapan 40 yaşındaki 3 çocuk babası Akbulut, antika eşyalara olan tutkusunu kasap dükkanında yaşatıyor.

İşinden arta kalan zamanlarda köyleri ve antika eşya satışı yapan iş yerlerini gezen Akbulut, temin ettiği yayık, gaz lambası, plak, kamera, fotoğraf makinesi gibi yaklaşık 2 bin parça eşyayı kasap dükkanında sergiliyor.

Akbulut, müşterilerinin "Antika kasap" adını verdiği 50 metrekarelik iş yerinin 25 metrekaresini, sergilediği eşyalarla adeta müzeye dönüştürdü.

Her sabah iş yerini heyecanla açan Akbulut, bir yandan etleri satışa hazırlıyor diğer yandan "huzur köşem" dediği bölümde türküler eşliğinde antika eşyalarıyla ilgileniyor.

- "Antikalar içinde mutlu oluyorum"

Esnaf Akbulut, AA muhabirine, hobi olarak topladığı antika eşyaları kasap dükkanında sergilemekten mutluluk duyduğunu belirtti.

"Kimisinin futbola, resme ilgisi var benim ilgim de antika eşyalar. Antikalarımla vakit geçirince huzur buluyorum. Antikalar içinde mutlu oluyorum." diyen Akbulut, dükkanın bu köşesinde bütün sıkıntılarından uzaklaştığını söyledi.

Akbulut, antika eşyalara olan ilgisinin çocuk yaşlardan geldiğini anlatarak, sürekli antikacıları ziyaret ettiğini belirtti.

"İş yerime geldiğimde önce tezgahımı düzenliyorum sonra antikalarımla ilgileniyorum. Antikalarımla vakit geçirince huzur buluyorum. Sürekli onları temizliyor, tozlarını alıyorum, yerlerini değiştiriyorum. Güzel kombinler yapıyorum. Türlerine göre ayırıyorum. Bazıları izin yapar, tatile gider, benim tatil yerim de burası." ifadelerini kullanan Akbulut, bunun farklı bir tutku olduğunu dile getirdi.

Dükkana gelen müşterilerin siparişlerini verdikten sonra antika eşya bölümünü gezdiğini anlatan Akbulut, çoğunun şaşırıp "Kasaba mı geldik, müzeye mi, burası antikacı dükkanı mı?" dediğini belirtti.