Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığlı kasap antika tutkusunu dükkanında yaşatıyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da esnaf Naim Akbulut'un yaklaşık 2 bin antika eşya ile süslediği kasap dükkanı müşterilerinden ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:29 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığlı kasap antika tutkusunu dükkanında yaşatıyor
        ABONE OL

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da esnaf Naim Akbulut'un yaklaşık 2 bin antika eşya ile süslediği kasap dükkanı müşterilerinden ilgi görüyor.

        Kentte 20 yıldır kasaplık yapan 40 yaşındaki 3 çocuk babası Akbulut, antika eşyalara olan tutkusunu kasap dükkanında yaşatıyor.

        İşinden arta kalan zamanlarda köyleri ve antika eşya satışı yapan iş yerlerini gezen Akbulut, temin ettiği yayık, gaz lambası, plak, kamera, fotoğraf makinesi gibi yaklaşık 2 bin parça eşyayı kasap dükkanında sergiliyor.

        Akbulut, müşterilerinin "Antika kasap" adını verdiği 50 metrekarelik iş yerinin 25 metrekaresini, sergilediği eşyalarla adeta müzeye dönüştürdü.

        Her sabah iş yerini heyecanla açan Akbulut, bir yandan etleri satışa hazırlıyor diğer yandan "huzur köşem" dediği bölümde türküler eşliğinde antika eşyalarıyla ilgileniyor.

        - "Antikalar içinde mutlu oluyorum"

        Esnaf Akbulut, AA muhabirine, hobi olarak topladığı antika eşyaları kasap dükkanında sergilemekten mutluluk duyduğunu belirtti.

        "Kimisinin futbola, resme ilgisi var benim ilgim de antika eşyalar. Antikalarımla vakit geçirince huzur buluyorum. Antikalar içinde mutlu oluyorum." diyen Akbulut, dükkanın bu köşesinde bütün sıkıntılarından uzaklaştığını söyledi.

        Akbulut, antika eşyalara olan ilgisinin çocuk yaşlardan geldiğini anlatarak, sürekli antikacıları ziyaret ettiğini belirtti.

        "İş yerime geldiğimde önce tezgahımı düzenliyorum sonra antikalarımla ilgileniyorum. Antikalarımla vakit geçirince huzur buluyorum. Sürekli onları temizliyor, tozlarını alıyorum, yerlerini değiştiriyorum. Güzel kombinler yapıyorum. Türlerine göre ayırıyorum. Bazıları izin yapar, tatile gider, benim tatil yerim de burası." ifadelerini kullanan Akbulut, bunun farklı bir tutku olduğunu dile getirdi.

        Dükkana gelen müşterilerin siparişlerini verdikten sonra antika eşya bölümünü gezdiğini anlatan Akbulut, çoğunun şaşırıp "Kasaba mı geldik, müzeye mi, burası antikacı dükkanı mı?" dediğini belirtti.

        Akbulut, "Ben sipariş etleri hazırlarken onlar antika eşyaları inceliyor. Bunların birçoğu para ile alınamayacak şeyler. Merak olunca arayıp buluyorsun. Müşteriler buraya sadece et almaya gelmiyor, antikalara da bakıyor. Müşterilerim burada geçmişe yolculuk yapıyor." diye konuştu.

        - "Her gelişimde farklı antikalar görüyorum"

        Müşteri Enes İşlek de kasabın adeta bir müze haline geldiğini belirtti.

        Böyle bir yeri başka hiçbir yerde görmediğini anlatan İşlek, şöyle dedi:

        "Kasaba sadece et almaya gelmiyorum. İş yerinde olan eski ürünleri de inceliyorum. O sırada da siparişim hazırlanıyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Her gelişimde farklı antikalar görüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?

        Benzer Haberler

        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ'da fırınlar denetlendi
        Elazığ'da fırınlar denetlendi
        Elazığ'da amatör maçta hakeme saldırı anı kamerada
        Elazığ'da amatör maçta hakeme saldırı anı kamerada
        Elazığ'da "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Elazığ'da "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Baskil'de "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi
        Baskil'de "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi
        Apartman dairesi yandı
        Apartman dairesi yandı