Elazığ'da trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü

E.İ. yönetimindeki 23 ADP 256 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ADM 732 plakalı otomobil, Doğukent Mahallesi Bahaeddin Ögel Caddesi'nde çarpışmıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanmıştı.

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