Elazığ'da çığ altında kalan kişi kurtarıldı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çığ altında kalan kişi kurtarıldı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çığ altında kalan kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yoncabayır köyünde yaşayan Selahattin Tunç (52), köyün yüksek kesimlerine gezmeye gitti.
Bir süre yürüyen Tunç, yamaçtan kopan çığın altında kaldı.
Tunç'tan haber alamayan yakınları ve köylüler arama çalışması başlattı.
Köyden 4 kilometre uzakta kar altında Tunç'u bulan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kar altından çıkarılan Tunç, ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine götürüldü.
Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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