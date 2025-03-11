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        Elazığ'da çığ altında kalan kişi kurtarıldı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çığ altında kalan kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 23:32 Güncelleme: 11.03.2025 - 23:32
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        Elazığ'da çığ altında kalan kişi kurtarıldı
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çığ altında kalan kişi kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Yoncabayır köyünde yaşayan Selahattin Tunç (52), köyün yüksek kesimlerine gezmeye gitti.

        Bir süre yürüyen Tunç, yamaçtan kopan çığın altında kaldı.

        Tunç'tan haber alamayan yakınları ve köylüler arama çalışması başlattı.

        Köyden 4 kilometre uzakta kar altında Tunç'u bulan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kar altından çıkarılan Tunç, ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine götürüldü.

        Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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