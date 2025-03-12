AK Parti Keban İlçe Teşkilatı iftarda bir araya geldi
AK Parti Keban İlçe Teşkilatı, iftar programında buluştu.
AK Parti Keban İlçe Teşkilatı, iftar programında buluştu.
AK Parti İl Genel Meclis üyesi Nadir Can tarafından bir alabalık tesisinde düzenlenen programa, AK Parti Keban İlçe Başkanı Öner Tunç, Kadın Kolları Başkanı Pınar Bayır, Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Kaya, yönetim kurulu üyeleri, eski AK Parti ilçe başkanları Ömer Kaya, Yavuz Fırat, Yusuf Demir, Turgay Toprak ve partililer katıldı.
Programda konuşan Can, iftar sofrasının kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneği olduğunu belirterek, "Gönül sofrasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren tüm partililerime teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
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