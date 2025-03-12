Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        AK Parti Keban İlçe Teşkilatı iftarda bir araya geldi

        AK Parti Keban İlçe Teşkilatı, iftar programında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:23 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Keban İlçe Teşkilatı iftarda bir araya geldi
        ABONE OL

        AK Parti Keban İlçe Teşkilatı, iftar programında buluştu.

        AK Parti İl Genel Meclis üyesi Nadir Can tarafından bir alabalık tesisinde düzenlenen programa, AK Parti Keban İlçe Başkanı Öner Tunç, Kadın Kolları Başkanı Pınar Bayır, Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Kaya, yönetim kurulu üyeleri, eski AK Parti ilçe başkanları Ömer Kaya, Yavuz Fırat, Yusuf Demir, Turgay Toprak ve partililer katıldı.

        Programda konuşan Can, iftar sofrasının kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneği olduğunu belirterek, "Gönül sofrasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren tüm partililerime teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Trump Tesla araca bindi
        Trump Tesla araca bindi
        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!

        Benzer Haberler

        Ağın Kaymakamı Türkemoğlu bir evde iftar yaptı
        Ağın Kaymakamı Türkemoğlu bir evde iftar yaptı
        Elazığ'da çığ altında kalan köylüyü aramaya çıkan yakınları kurtardı
        Elazığ'da çığ altında kalan köylüyü aramaya çıkan yakınları kurtardı
        Elazığ'da çığ altında kalan kişi kurtarıldı
        Elazığ'da çığ altında kalan kişi kurtarıldı
        Elazığ'da trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü
        Elazığ'da trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü
        Elazığ'da "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası" bilgilendirme toplantısı dü...
        Elazığ'da "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası" bilgilendirme toplantısı dü...
        Elazığ'da kazada yaralanan Musa kurtarılamadı
        Elazığ'da kazada yaralanan Musa kurtarılamadı