Keban'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Etkinliğe, Belediye Başkan Vekilli Yasin Celayir, Keban Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz ve İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat da katıldı.

Kaymakam Furkan Atalık ve protokol üyeleri, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi müdürü Hasan Karagöz, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Keban ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.