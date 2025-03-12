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        Keban'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Keban ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:53 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:58
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        Keban'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
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        Keban ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Keban Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi müdürü Hasan Karagöz, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

        Sinevizyon gösteriminin yapıldığı etkinlikte, öğrenciler, şiirler okudu, oratoryo gösterisi sundu.

        Kaymakam Furkan Atalık ve protokol üyeleri, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

        Etkinliğe, Belediye Başkan Vekilli Yasin Celayir, Keban Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz ve İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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