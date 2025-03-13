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        Elazığ'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 19:10 Güncelleme: 13.03.2025 - 19:15
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        Elazığ'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        A.Ç. yönetimindeki 23 HC 345 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Keban kara yolu Cip Mesire Alanı mevkisinde devrildi.

        Kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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