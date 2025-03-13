Elazığ'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
A.Ç. yönetimindeki 23 HC 345 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Keban kara yolu Cip Mesire Alanı mevkisinde devrildi.
Kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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