Baskil'de gençler düzenlenen iftar programında buluştu
Elazığ'ın Baskil ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Diyanet Gençlik Merkezi Gençlik Koordinatörlüğü tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Diyanet Gençlik Merkezi Gençlik Koordinatörlüğü tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.
Baskil Özeltepe Camisindeki taziyeevinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.
İftarın ardından İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır gençlerle sohbet etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.