Baskil'de gençler düzenlenen iftar programında buluştu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Diyanet Gençlik Merkezi Gençlik Koordinatörlüğü tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.

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