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        Ağın'da 112 çiftçiye hibeli nohut tohumu dağıtıldı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde 112 çiftçiye hibeli nohut tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:47 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:47
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        Ağın'da 112 çiftçiye hibeli nohut tohumu dağıtıldı
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        Elazığ'ın Ağın ilçesinde 112 çiftçiye hibeli nohut tohumu dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKEP) Projesi Nohut Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde program düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, programda yaptığı konuşmada, ilçede coğrafi işarete sahip Ağın leblebisinin ana hammaddesi olan nohut tohumuna destek verdiklerini söyledi.

        Bakanlığın ilçede 1 milyon 600 bin liralık yüzde 70 hibeli sertifikalı tohuma destek verdiğini bildiren Taşkesen, destekle 112 çiftçinin 1450 dekar alanda ekim yapabileceğini bildirdi.

        Daha sonra 112 çiftçiye 19 bin 600 kilogram hibeli nohut tohumu dağıtıldı.

        Programa, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Mustafa Aslan ve Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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