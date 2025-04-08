Elazığ'da "Gazze İçin El Ele" kampanyasına destek

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Gazze İçin El Ele" kampanyası kapsamında düzenlenen "Gazze Dayanışma Gecesi"nde 23 milyon lira bağış toplandığını bildirdi.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Valilik tarafından organize edilen, yerel televizyon kanalları Kanal 23 TV, Kanal Fırat TV ve Kanal E TV'nin ortak yayınıyla gerçekleştirilen Gazze Dayanışma Gecesi'nde 23 milyon lira bağış toplandığını belirtti.

Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Gazze'nin haklı davasına sahip çıkan duruşuyla her daim mazlumların yanında olan, güçlü liderliği ve vicdanlı yaklaşımıyla gönüllerde yer edinen başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu anlamlı kampanyaya öncülük ederek ülke genelinde büyük bir dayanışma seferberliği başlatan ve ilimizdeki organizasyona destekleriyle katkı sağlayan İçişleri Bakanımız sayın Ali Yerlikaya'ya en derin şükranlarımı sunuyorum."

Gazze'de devam eden zulüm ve insan hakları ihlallerine karşı, Türkiye'nin her zaman onurlu bir duruş sergilediğini anlatan Hatipoğlu, yapılan yardımlarla Filistinlilerin yaralarının bir nebze olsun sarılmaya çalışıldığını ifade etti.