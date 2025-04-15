Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 7-13 Nisan'da meydana gelen 246 asayiş olayında yakalanan 223 şüpheliden 18'i tutuklandı, 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş uygulamalarında 72 bin 909 kişi ve 38 bin 147 araç kontrol edildi, aranan 430 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'ı tutuklandı.

Kontrol edilen araçlardan 2 bin 925'ine cezai işlem uygulandı, 266 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda, 13 tabanca, 6 tüfek, 5 kesici alet, 110 fişek, 2 dedektör, 3 şarjör, 2 kazı malzemesi, 349 kilogram tütün, 200 mutfak tavası, 50 kilo yer fıstığı, 6 cep telefonu, 17 emtia, 51 bin 600 makaron, 20 kilogram nargile tütünü, 600 bandrol, 2 sigara sarma makinası, 2 kompresör ve 108 bitkisel macun ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda, 23 gram esrar, 354 gram metamfetamin, 185 gram bonzai, uyuşturucu kullanma aparatı, 47 uyuşturucu hap, 456 kannabinoid ve 230 sentetik ecza ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 23 trafik kazasında 35 kişi yaralandı.

Ayrıca kayıp olarak aranan 17 kişi, çalıntı motosiklet, 45 sahte bilezik ve bir miktar para bulundu.