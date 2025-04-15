Elazığ'ın kültür envanterinin güncellenmesi için kapsamlı çalışma başlatıldı

Elazığ'ın kültür envanteri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla güncellenecek.

Kurumdan yapılan açıklamada, şehrin kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 2009'da yayımlanan "Elazığ Kültür Envanteri"nin güncellemesi ve kültürel mirasın yeniden belgelenmesi için kapsamlı çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çalışma kapsamında, tarihi yapılar, arkeolojik alanlar, geleneksel el sanatları, mutfak kültürü, halk oyunları, müzik, düğün gelenekleri ve sözlü kültür gibi alanlarda detaylı incelemeler yapılacağı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güncellenen envanter, hem akademik araştırmalar için önemli bir kaynak olacak hem de Elazığ'ın kültürel ve turistik tanıtımına katkı sağlayacak. Dijital ortamda erişime açılması planlanan çalışma, araştırmacılar, öğrenciler ve turizm profesyonelleri için kolay ulaşılabilir bir başvuru kaynağı olacak. Elazığ, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış köklü bir şehir. Bu proje, şehrin kültürel zenginliğini görünür kılarak, gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Çalışmalar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Elazığ Müze Müdürlüğü uzmanları ve akademisyenlerin katkısıyla yürütülüyor."