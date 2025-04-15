Keban'da aile ve sosyal hizmetlerin faaliyetleri tanıtıldı

Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında Keban ilçesinde bilgilendirme, tanıtma ve rehberlik çalışmaları yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzman personeller tarafından 2025 Aile Yılı çerçevesinde Keban ilçesinde köyler, mahaller, özel ve resmi kurumlar, okullar ve işletmeler ziyaret edilerek, bilgilendirme, tanıtma ve rehberlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Uzman ekipler tarafından tanıtma ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.