Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, müdürlük koordinesinde Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile TÜRSAB Harput Bölge Temsil Kurulu üyelerinin katılımıyla göl kıyısında çevre temizliği yapıldığı belirtildi.

"Turistik Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikle farkındalık oluşturulmak istendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaz aylarında yoğun ziyaretçi alan Hazar Gölü çevresinde oluşan çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla yapılan temizlik çalışmasında, katılımcılar göl kıyısında biriken atıkları topladı. Bu etkinlikle birlikte hem çevre bilinci aşılandı hem de doğal güzelliklerin korunmasının önemi vurgulandı. Bu tür faaliyetler, turizm bilincini artırmanın yanı sıra doğal ve kültürel mirasa sahip çıkmak için önemli bir adım teşkil etmektedir."