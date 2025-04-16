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        Elazığ'da yamaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobilin yamaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:56 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:13
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        Elazığ'da yamaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobilin yamaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 AEV 835 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Güney köyü Beyaz Evler mevkisinde yamaca çarptı.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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