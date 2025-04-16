Elazığ'da yamaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobilin yamaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobilin yamaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 AEV 835 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Güney köyü Beyaz Evler mevkisinde yamaca çarptı.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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