Elazığ'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Siyonizme karşı öfke yürüyüşü" yapıldı.

El-Aksa Platformu öncülüğünde düzenlenen program kapsamında vatandaşlar, akşam namazının ardından İzzetpaşa Camisi önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen katılımcılar, yürüyüş boyunca tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Burada topluluk adına konuşan İbrahim Bahşi, Filistin'de soykırımın sürdüğünü söyledi.

Gazze'nin bütün insanlığın ortak yarası olduğunu belirten Bahşi, şunları kaydetti:

"İsrail, sokakta oynayan çocukları, kundaktaki bebekleri katlediyor, hastaneleri, masumların sığındığı okulları bombalıyor, ambulansları hedef alıyor, sağlıkçıları infaz ediyor. Bir parça ekmek için yardım sırasında bekleyen mazlumları, insani yardım gönüllülerini katlediyor. İsrail, uyguladığı ambargoyla Gazze'ye ilaç ve gıda girişini engelliyor. Su boru hatlarını bombalıyor. Kuyuları betonla dolduruyor. Bir milleti topyekun susuzluğa, açlığa, ilaçsızlığa mahkum ediyor. Dünya böyle bir vahşet yaşamadı, insanlık böyle bir zulüm görmedi. Tarih böyle bir soykırım yazmadı ve bütün dünya suskun."