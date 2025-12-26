Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 921 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 990 gram metamfetamin, 1 kilo 175 gram esrar, 79,83 gram kokain, 1140 sentetik ecza maddesi, 5 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 54 fişek ele geçirildi.

Bu kapsamda bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 95 şüpheli gözaltına alındı.

