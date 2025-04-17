Kovancılar Kaymakamlığından devlet hastanesindeki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
Elazığ'ın Kovancılar Kaymakamlığı, ilçedeki devlet hastanesinde yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili açıklama yaptı.
Elazığ'ın Kovancılar Kaymakamlığı, ilçedeki devlet hastanesinde yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili açıklama yaptı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, önceki gün 20.00 civarında Kovancılar Devlet Hastanesine ait olan özel trafo ve jeneratörde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.
Hastanede teknik ekibince arızaya ilk müdahalenin yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Jeneratör devreye girmiş ancak arızadan kaynaklı olarak jeneratörden hastaneye enerji akımı sağlanamamıştır. Akabinde Elazığ FEDAŞ İl Müdürlüğünden kablo test aracı yola çıkarak ivedi bir şekilde hastaneye intikal etmiştir. Test aracının çalışmasıyla kesintiye sebep olan arızanın yeraltı kablolarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. FEDAŞ ekiplerinin müdahalesi ile yedek iletim hattı devreye alınmış ve 23.00 itibarıyla hastaneye elektrik enerji akımı sağlanmıştır. Akabinde arızaya sebep olan kablo hattının tamiri için Belediyeden iş makinesi ve personel temin edilerek kazı yapılmış ve arıza giderme işlemine devam edilmiştir."
Elektrik kesintisinin yaşandığı süreçte hastanede yaşam ünitesine bağlı hasta bulunmadığı aktarılan açıklamada, mevcutta ayakta tedavi gören veya acile gelen hastaların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Olası acil vakalara karşı 112 Acil Sağlık ekipleri bilgilendirilmiştir. İlçe devlet hastanesinden diğer hastanelere hasta nakli olduğuna dair çeşitli mecralarda geçen haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili olarak inceleme ve araştırma başlatılmış olup süreç ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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