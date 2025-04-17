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        Elazığ'da kaybolan 65 yaşındaki kişi aranıyor

        Elazığ'da kaybolan 65 yaşındaki Suat Dal'ın bulunması için havadan ve karadan arama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:22 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:35
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        Elazığ'da kaybolan 65 yaşındaki kişi aranıyor
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        Elazığ’da kaybolan 65 yaşındaki Suat Dal'ın bulunması için havadan ve karadan arama çalışması yürütülüyor.

        Sugözü Mahallesi'nde yalnız yaşayan Dal, dün baygınlık geçirince komşularının ihbarı üzerine ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Acil serviste kendine gelen Dal, iyi olduğunu belirterek, hastaneden ayrıldı. Akşam saatlerinde Dal'ın eve dönmediğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, hastane çevresi ve güvenlik kamerası kayıtlarından en son görüldüğü kırsal Sugözü Mahallesi Cuma Bağları bölgesinde arama çalışması başlattı.

        Dün akşam saatlerinden itibaren 10 AFAD arama kurtarma personeli, 13 komando taburu personeli, 15 jandarma personeli, 30 kişilik AFAD gönüllüsü ve 20 kişilik sivil toplum kuruluşu ekibi ile başlatılan arama çalışması devam ediyor.

        İl jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri arama çalışmalara havadan da destek veriyor.

        Arama çalışmalarına katılan AFAD Elazığ İl Müdürü Cafer Giyik, bölgedeki çalışmalarının ivedilikle devam ettiğini belirtti.

        İhbarın ardından ekiplerin hemen sahaya çıktığını ifade eden Giyik, şöyle konuştu:

        "Gece 03.00'a kadar sürdürdüğümüz çalışmaları sonlandırıp sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dal'ın en son 16.00'da güvenlik kamerası kayıtlarından görüldüğü noktada arama çalışmaları başlatıldı. Görülme ihtimalinin olduğunu değerlendirdiğimiz yerlerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sağlık sorunları ve gözlerinde katarakt olduğu değerlendirilen bir vatandaşımız, bu yönüyle de nereye gitmiş olabileceği tam olarak kestirilemiyor. Zorlu bir çalışma yürütüyoruz. Arazi sıkıntılı, sarp yamaçların ve bahçelerin olduğu yerler de var, kayalık bir arazi. Sağ salim vatandaşımıza ulaşmayı temenni ediyoruz."

        Sugözü Mahallesi muhtarı Seda Gündoğan ise AFAD ve jandarma ekipleri başta olmak üzere gönüllülerden oluşan ekiplerin sahada arama çalışmalarını sürdürdüklerini, bir an önce Dal'ın sağ salim bulunmasını temenni ettiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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