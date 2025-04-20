Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar vatandaşların sorularını yanıtladı
Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, bir araya geldiği vatandaşların sorularını yanıtladı.
Giriş: 20.04.2025 - 10:55 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:55
Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, bir araya geldiği vatandaşların sorularını yanıtladı.
Çakar, Şehit Mehmet Ağgedik Çarşısı'nda düzenlenen "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların sorularını yanıtlayan Çakar, vatandaşların talepleri not aldı, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında onları bilgilendirdi.
Programda, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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