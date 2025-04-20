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        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar vatandaşların sorularını yanıtladı

        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, bir araya geldiği vatandaşların sorularını yanıtladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 10:55 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:55
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        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar vatandaşların sorularını yanıtladı
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        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, bir araya geldiği vatandaşların sorularını yanıtladı.

        Çakar, Şehit Mehmet Ağgedik Çarşısı'nda düzenlenen "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların sorularını yanıtlayan Çakar, vatandaşların talepleri not aldı, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında onları bilgilendirdi.

        Programda, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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