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        Üniversiteliler anaokulu öğrencilerine çevre bilinci kazandırıyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da üniversite öğrencileri, çeşitli etkinlikler düzenleyerek anaokulu öğrencilerinde çevre bilinci oluşmasını sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 12:46 Güncelleme: 20.04.2025 - 12:46
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        Üniversiteliler anaokulu öğrencilerine çevre bilinci kazandırıyor
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        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da üniversite öğrencileri, çeşitli etkinlikler düzenleyerek anaokulu öğrencilerinde çevre bilinci oluşmasını sağlıyor.

        Türkiye'nin farklı bölgelerinden Elazığ'a gelerek üniversite okuyan ve Harput Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 40 öğrenci, ana sınıfına giden çocuklarda çevre bilinci oluşturmak için "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes Projesi"ni başlattı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteği ve kendi harçlıklarıyla öğrenciler için küçük hediyeler hazırlayan gençler, gittikleri okullarda çevre ile ilgili çeşitli sunumlar yaparak öğrencileri su tasarrufu, çevre temizliği, ağaçlandırma, ata tohumunun önemi ve hava kirliliğinin önlenmesi konusunda bilgilendiriyor.

        Okul, park ve sosyal alanlarda öğrencilerle çevre temizliği de yapan gençler, hazırladıkları ata tohumları ve fidanları çocuklarla beraber toprakla buluşturuyor.

        Çalışma kapsamında 4 okulu ziyaret eden öğrenciler, okullarda çocuklara yüz boyama, palyaço gösterisi gibi etkinlikler de yapıyor.

        - "Ata tohumları ve çevre bilincini çocuklara aşıladık"

        Harput Kız Öğrenci Yurdu Eğitim Sorumlusu Fadime Açıkkapı, AA muhabirine, yurtta kalan öğrencilerin bu tür sosyal sorumluluk projelerine önem verdiğini belirtti.

        Yurtta kalan gönüllü öğrencilerle bu projeyi yürüttüklerini ve belirledikleri günlerde anaokullarına gittiklerini ifade eden Açıkkapı, şöyle konuştu:

        "Çevre bilincinin oluşması, ata tohumlarımızın yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması için bu etkinlikleri yapıyoruz. Gelecek nesillerimizin sağlıklı gıdaya ulaşması ve sağlıklı bir çevrede büyümesi için bu tür çalışmaların yapılması önemli. Ata tohumları ve çevre bilincini çocuklara aşıladık. Okullarda küçük hobi alanları oluşturuyoruz. Burada ata tohumlarının önemi, çevre bilinci, fidan dikimi, çevre temizliği konularını anlatıyoruz."

        Öğrencilerin bu projeye katıldıkları için mutlu olduğunu dile getiren Açıkkapı, çocuklara eğlendirerek ve oynayarak çevre bilinci aşıladıklarını kaydetti.

        Küçük çocuklara çevre bilincinin aşılamanın önemli olduğunu anlatan Açıkkapı, yıl sonuna kadar projeyi sürdüreceklerini söyledi.

        - "Projenin eğitimin en temeli olan anaokullarında olması önemli"

        Yurtta kalan öğrencilerden Fatma Erkek de ana sınıfı öğrencilerine toprak sevgisi ve çevre bilincini aşılamak için çalıştıklarını söyledi.

        Projede gönüllü yer aldığını, çalışmayı önemli bulduğunu anlatan Erkek, "Çocuklarla yüz boyama etkinlikleri yaptık, tohum ektik, ağaç diktik. Sınıfta teorik olarak anlattığımız suyun, toprağın önemi ve çevre bilincini uygulamalı gösterdik." dedi.

        Üniversite öğrencilerinden Elanur Demir de anaokullarını gezerek çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

        Demir, "Çocukları çevre bilinci, ağacın önemi konusunda bilgilendirdik. Beraber fidan diktik. Projenin eğitimin en temeli olan anaokullarında olması önemli. Çocuklara çevre bilincini eğlenerek öğretiyoruz." dedi.

        Ana sınıfı öğrencisi Ömür Eliz Doğan ise düzenlenen etkinlikte güzel vakit geçirdiklerini, fidan dikmenin önemini anladığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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