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        Sivrice'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:05 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:29
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        Sivrice'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

        Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, istiklal Marşı okundu.

        Sivrice Gençlik Spor Salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı, öğrenciler 23 Nisan konulu şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

        Törene, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Umut Day, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bilen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Çengiz, daire amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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