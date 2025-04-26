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        Elazığ'da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasında

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin devrildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:51 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:51
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        Elazığ'da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasında
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin devrildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, ilçenin Kızılca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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