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        Elazığ'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 01.05.2025 - 16:40
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        Elazığ'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        ELAZIĞAA)- Elazığ'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        R.P. yönetimindeki 20 ANC 357 plakalı motosiklet, Pelte köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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