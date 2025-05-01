Elazığ'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
ELAZIĞAA)- Elazığ'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
R.P. yönetimindeki 20 ANC 357 plakalı motosiklet, Pelte köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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