Elazığ'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Arıcak ilçesinde de bir evin çatısı fırtınanın etkisiyle zarar gördü.

İlçede bazı evlerin ve binaların çatısı uçtu.

Karakoçan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı cadde ve sokaklardaki trafik lambaları ile yön tabelaları devrildi.

Elazığ'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

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