Suça sürüklenen çocuklar, rol modellerle hayata hazırlanıyor

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, suça sürüklenen, denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocukları, rol model olabilecek kişilerle bir araya getirerek eğitiyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Nesilden Nesile Projesi" kapsamında Elazığ'da, tedbir altındaki suça sürüklenen çocuklara, rol model oluşturmak, topluma uyum süreçlerini kolaylaştırmak, onları kötü davranışlardan uzak tutmak ve becerilerini geliştirmek için kültürel, sanatsal ve mesleki eğitimler veriliyor.

Belirlenen günlerde ahşap boyama, ebru, resim, tasarım, seramik gibi sanatsal faaliyetlere katılan çocukların, verimli vakit geçirip meslek öğrenmeleri sağlanıyor.

Mesleki eğitimlerin yanı sıra çocuklar, gelecekte örnek alabilecekleri, alanında önde gelen isimlerle buluşturuluyor.

Bu kapsamda çocukların bir durağı da bakır rölyef sanatçısı 80 yaşındaki Harun Taşdemir'in atölyesi oldu.

Taşdemir, burada çocuklara ut çalıp türkü söyledi, hayat hikayesini anlattı, bakır rölyef sanatının inceliklerini gösterdi.

- "Kültürel değerlerimizi keşfetmelerini sağlamaya çalışıyoruz" Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi, AA muhabirine, denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocuklara katkı sunmak için kurumlarla işbirliği halinde çalıştıklarını söyledi. Suça sürüklenen çocukların rehabilitasyon sürecini hızlandırıp onları topluma kazandırmak için çalıştıklarını anlatan Pirinççi, "Takibini yaptığımız yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla, boş zamanlarını yapılandırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyoruz." dedi. Bu çalışmalarla çocukların meslek edinip yeni fikirlere sahip olacağını dile getiren Pirinççi, şunları kaydetti: "Çocukları milli sporcularla, akademisyenlerle, sanatçılarla ve bürokratlarla buluşturuyoruz. Bunun yanında unutulmaya yüz tutmuş Türk kültürünün sanatlarıyla da yükümlülerimizi buluşturmaya çalışıyoruz. Örneğin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak suçundan ceza alan genç yükümlülerimizi, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) atölyelerine götürerek, burada ebru sanatıyla buluşturuyoruz. Suça sürüklenen çocukların kültürel değerlerimizi keşfetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çocukların ilgi alanlarını genişletmelerini ve suçtan uzak duracağı ortamlarda vakit geçirmelerini sağlıyoruz."