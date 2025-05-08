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        Sivrice'de fotoğraf sergisi açıldı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:08 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:19
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        Sivrice'de fotoğraf sergisi açıldı
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde fotoğraf sergisi açıldı.

        Sivrice İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Kadrajımda Sivrice Fotoğraf Yarışmasında yer alan fotoğrafların bulunduğu serginin açılışı Sivrice Öğretmenevinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

        Açılışa, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bilen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Cengiz, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Sergide, yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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