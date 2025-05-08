Sivrice'de fotoğraf sergisi açıldı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde fotoğraf sergisi açıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde fotoğraf sergisi açıldı.
Sivrice İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Kadrajımda Sivrice Fotoğraf Yarışmasında yer alan fotoğrafların bulunduğu serginin açılışı Sivrice Öğretmenevinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Açılışa, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bilen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Cengiz, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Sergide, yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.