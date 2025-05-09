Hazar Gölü'nde siraz balığı göç yolculuğunda sıkı tedbirlerle korunuyor

SUAT ÖZTÜRK/FEVZİ DAĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü'nün endemik türü olan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden siraz balığı, alınan önlemler sayesinde göçünü rahat ve güvenli şekilde gerçekleştiriyor.

Hazar Gölü'nde üreme döneminde göle akan tatlı sulara yumurtalarını bırakan siraz balığının göç yolculuğu devam ediyor.

İlçede 15 Nisan-30 Haziran tarihleri arasındaki av yasağı boyunca yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzen siraz balığının korunması için Sivrice Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, emniyet ve jandarma ekiplerince önlemler alınıyor.

Balıkların göçünün sorunsuz tamamlanması için gölün çevresindeki tatlı sularda tedbir alan ekipler, kaçak avlanmanın önüne geçmeye çalışıyor.

Göçün en güzel izlenebildiği Kürk Deresi'ne gelen vatandaşlar da balıkların yolculuğuna tanıklık ediyor, engelleri zıplayarak aşan balıkları görüntülüyor.

- "Balıkların popülasyonunun artması için tüm tedbirleri alıyoruz"

Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin, AA muhabirine, Hazar Gölü'ndeki siraz balığının üreme için yaptığı göçün önemli olduğunu söyledi.

Siraz balığının yöreye özgü bir tür olduğunu anlatan Şahin, bu balığın üreme dönemlerinin bu aylar olduğunu belirtti.

Bu aşamada su seviyesinin balıkların göçünde bir sıkıntı oluşturmadığını aktaran Şahin, Kürk Deresi'nde yöreye özgü olan siraz balığının yumurtlama dönemine şahitlik ettiklerini, her yıl bu aylarda balıkların derelere yumurta bıraktığını söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, emniyet ve jandarma ekiplerinin tüm tedbirleri aldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Balıkların popülasyonunun artması için tüm tedbirleri alıyoruz. Tüm doğaseverleri ve vatandaşlarımıza bu balıkların görsel şölenini izlemeye davet ediyorum. Avlanmanın yasak olduğu dönemde de balıkların avlanmamasını temenni ediyorum. Siraz balığının korunması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Hazar Gölü bölge için çok önemli. Doğası ve manzarası eşsiz olan bir yer. Biz de bu gölün korunması ve bu göle has türlerin gelecek nesillere aktarılması için gerekli faaliyetleri yapıyoruz."