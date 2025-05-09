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        GÜNCELLEME - Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı

        Elazığ'da, silahlı saldırıda yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 20:53 Güncelleme: 09.05.2025 - 20:53
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        GÜNCELLEME - Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı
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        Elazığ'da, silahlı saldırıda yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı.

        Sürsürü Mahallesi Muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, Muhtarlık önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Özdemir, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan, silahlı saldırı anı muhtarlığın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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