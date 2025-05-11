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        Ağın'da "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annesi ziyaret edildi

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Anneler Günü" dolayısıyla, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un annesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 16:51 Güncelleme: 11.05.2025 - 16:54
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        Ağın'da "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annesi ziyaret edildi
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        Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Anneler Günü" dolayısıyla, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un annesini ziyaret etti.

        İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Gümüşkaya ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara, şehit Uzun'un Bahıdırlar köyünde yaşayan annesi Zeliha ve babası Bünyamin Uzun'u ziyaret etti.

        Ardıç, Gümüşkaya ve Kara, Anneler Günü dolayısıyla anne Uzun'a çiçek takdim etti.

        Şehidin anne ve babası ziyaretten dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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