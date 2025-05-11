Ağın'da "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annesi ziyaret edildi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Anneler Günü" dolayısıyla, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un annesini ziyaret etti.

İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Gümüşkaya ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara, şehit Uzun'un Bahıdırlar köyünde yaşayan annesi Zeliha ve babası Bünyamin Uzun'u ziyaret etti.

Ardıç, Gümüşkaya ve Kara, Anneler Günü dolayısıyla anne Uzun'a çiçek takdim etti.

Şehidin anne ve babası ziyaretten dolayı teşekkür etti.