Keban'da okullarda kan bağışı eğitimi düzenlendi

Kan bağışı için ailelerini ikna eden öğrenciler, duyarlılıkları ve örnek davranışlarından dolayı madalya ile ödüllendirildi.

Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğünde kan bağışı kazanım uzmanı İlker Aslan tarafından ilçedeki okullarda kan bağışı ve önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

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