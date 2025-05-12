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        Keban'da okullarda kan bağışı eğitimi düzenlendi

        Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğünce Keban ilçesindeki okullarda kan bağışı eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:48
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        Keban'da okullarda kan bağışı eğitimi düzenlendi
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        Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğünce Keban ilçesindeki okullarda kan bağışı eğitimi düzenlendi.

        Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğünde kan bağışı kazanım uzmanı İlker Aslan tarafından ilçedeki okullarda kan bağışı ve önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Aslan, öğrencilere kan bağışının insan hayatı için taşıdığı kritik rol hakkında bilgiler verdi.

        Kan bağışı için ailelerini ikna eden öğrenciler, duyarlılıkları ve örnek davranışlarından dolayı madalya ile ödüllendirildi.

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